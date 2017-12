A procura por produtos pet cresceu cerca de 30% no inverno em relação ao verão, segundo levantamento realizado pela Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto. Atentos ao aumento da fatia de vendas no e-commerce, o número de códigos promocionais disponibilizados pelas lojas do setor cresceu 30% no último ano.

