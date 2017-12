Invepar deve anunciar empréstimo de R$ 400 mi do fundo Mubadala

A Invepar deve anunciar na próxima semana um empréstimo-ponte de R$ 400 milhões do fundo soberano Mubadala, de Abu Dabi. As negociações em torno do crédito, que independem do processo de eventual aquisição de participação majoritária na concessionária pelo fundo, estão aceleradas. O financiamento vai cobrir parte da necessidade de caixa de R$ 1 bilhão da Invepar nos próximos dois anos.

Condições

O empréstimo tem prazo curto, de 12 meses, e é visto como sinalização de que o próximo passo do fundo será assumir o controle da dona do aeroporto de Guarulhos. Para isso, além de levar a fatia de 24,4% que era da OAS, negocia aquisição de fatia das participações dos demais sócios da concessionária, os fundos Previ, Petros e Funcef, que têm, cada um, 25% da Invepar.

Trâmite

O Mubadala tem levado aos fundos de pensão a ideia de que investirá na Invepar junto com o grupo de infraestrutura francês Vinci, para ocupar o lugar da OAS na gestão dos negócios de concessão. Para assumir o controle, é preciso também que seja concluída a transferência da participação da OAS, em recuperação judicial, aos credores. Entre as pendências estão autorizações de alguns Estados concedentes. A previsão é que isso ocorra em outubro.

