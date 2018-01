Investidores que ficaram de fora do processo de venda (bookbuilding) dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) do Pão de Açúcar, na última sexta-feira (11), são aguardados hoje, no bookbuilding da Camil. A demanda pelos CRAs do Pão de Açúcar, de quase R$ 3 bilhões, fez a empresa elevar a emissão para R$ 1 bilhão, dos R$ 750 milhões inicialmente previstos. A Camil oferecerá R$ 400 milhões em CRAs.

