Investidor recebe recomendação para votar por afastamento de Batista da JBS

Investidores da JBS receberam recomendação de votarem favoravelmente pelas propostas apresentadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que incluem o afastamento de Joesley e Wesley Batista da companhia, após a explosiva delação dos executivos, em maio. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da JBS ocorrerá na semana que vem. O ISS (Institutional Shareholder Services), uma empresa especializada em orientar votos de acionistas de companhias abertas, recomendou também que os minoritários decidam processar os executivos e, ainda, que se posicionem contra o aumento da remuneração da administração.

De parabéns

A iniciativa do BNDES, de convocar assembleia para discutir o comando da empresa, foi elogiada pelo ISS. O banco de fomento é o maior acionista minoritário da JBS, com 21,3% das ações. Procurada, a JBS disse que não comentaria sobre a recomendação do ISS, mas reitera que “tem trabalhado intensamente na adoção de diversas medidas, sempre com a observância do melhor interesse da JBS e de seus acionistas”. A empresa comenta ainda que todas as decisões tomadas pelo atual Conselho de Administração foram aprovadas por unanimidade.

