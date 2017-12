Investment One, de Bernardo Parnes, entrega à CVM pedido para abrir gestora

A Investment One Partners, fundada pelo ex-presidente para a América Latina do Deutsche Bank Bernardo Parnes e que abriu as portas no início desse ano, já vai expandir sua operação. A butique acaba de protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para abrir uma gestora no Brasil.

Reforço

Para compor a futura área, que complementará o portfólio da Investment One Partners, acaba de desembarcar Thomas Sousa, ex-sócio da Gávea Investimentos. Hoje, a butique financeira atua apenas com gestão de fortunas e assessoria para fusões e aquisições. (Com Altamiro Silva Júnior)

