A demanda pela ação da empresa de diagnósticos Alliar já supera em cerca de 2,4 vezes a oferta, com o papel em R$ 19 no âmbito do IPO, conforme fontes. Em R$ 20 por papel, a demanda cai para 1,2 vez as ações ofertadas, mas a apresentação aos investidores só termina hoje, quando sairá a precificação. Assim, esse deverá ser o fim do período de seca na Bolsa brasileira. O último IPO na BM&FBovespa foi em junho do ano passado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.