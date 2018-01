IPO da BR foi o 3º maior do mundo no 4tri17

A abertura de capital da BR Distribuidora neste mês, que movimentou US$ 1,6 bilhão (mais de R$ 5 bilhões) e cujos recursos entraram diretamente para o caixa da Petrobras, foi a terceira maior do mundo no quarto trimestre de 2017 e a maior das Américas nesse período, segundo estudo realizado pela consultoria EY. O primeiro da lista foi o IPO do BAWAG Group, de US$ 2 bilhões na bolsa na Áustria, e a segunda posição ficou com a General Insurance Corporation Of India, na bolsa indiana, que girou US$ 1,7 bilhão.

