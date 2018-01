IPO da Loma Negra, da Camargo, surpreende e demanda supera em 11x a oferta

Coluna do Broadcast

A demanda pelas ações da Loma Negra, da Intercement – holding de cimento da Camargo Correa -, superou em mais de onze vezes o volume ofertado. A oferta inicial de ações (IPO, em inglês), que acaba de ser fechada, movimentou US$ 1 bilhão com a venda de cerca de 30% da empresa, em uma emissão na Argentina e nos Estados Unidos.

Bom para todos. Há 12 anos, a Camargo comprou a Loma Negra por exatamente US$ 1 bilhão. A operação, além de favorecer a desalavancagem da Intercement, ajudará ainda a própria Camargo. No grupo, o clima hoje é de entusiasmo. Trabalharam na oferta o Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI e Bank of America Merrill Lynch.

Rapidinha. A Camargo tem empreendido uma série de esforços para reduzir seu tamanho e aumentar a liquidez após o início da operação Lava Jato, saindo na frente na venda de ativos ante os demais grupos alvos das investigações. Além da fatia na Loma Negra, a Camargo já vendeu sua participação na CPFL Energia e na Alpargatas.

