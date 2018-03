IPO da PagSeguro garante aumento de receita dos bancos de investimento

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de meios de pagamento PagSeguro, que movimentou US$ 2,7 bilhões na Bolsa de Nova York em janeiro – o maior de uma brasileira nos EUA – , garantiu um crescimento de 40% na receita dos bancos de investimento que atuam no Brasil no acumulado deste ano para US$ 236,5 milhões, de acordo com dados do Dealogic. A operação foi liderada pelo Morgan Stanley e Goldman Sachs. As receitas oriundas de fusões e aquisições (M& A) no caixa dos bancos até hoje subiram 42% no ano para US$ 45,5 milhões; em emissão de dívida o aumento foi de 31%, para US$ 51,7 milhões; as operações de emissões de ações geraram receitas de US$ 104,6 milhões, alta de 72%. A única empresa brasileira que abriu capital neste ano foi o PagSeguro. Na Bolsa brasileira, contudo, houve uma tentativa frustrada em fevereiro. Por fim, as transações dos bancos de empréstimo sindicalizado somaram receitas de US$ 18,6 milhões, com recuo de 25%.

