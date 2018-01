IPO da Seara nos EUA seria opção da JBS após veto do BNDES à reestruturação

Desde o veto do BNDES à reestruturação societária da JBS, especula-se no mercado quais seriam as melhores alternativas ao frigorífico. Uma opção seria o IPO da Seara nos Estados Unidos, segundo um profissional. Ele concorda com a avaliação da própria JBS de que o valor do grupo não reflete a soma de suas unidades de negócio. A oferta de ações da Seara traria maior ganho, com o custo de capital atrelado ao risco norte-americano, e não do Brasil. A empresa está dentro da JBS Foods, processador de frangos e suínos, que conta ainda com a Pilgrim’s Pride, referência no mercado de aves dos EUA. (CAMILA TURTELLI)

