IPO de Tenda deve contar com apoio de acionistas da Gafisa

A abertura de capital da Tenda, subsidiária da Gafisa, está maturando e deve sair ainda em dezembro, mesmo sem um grande investidor encabeçando o processo, segundo expectativa de banco envolvido na operação. Nesse cenário, os acionistas minoritários da Gafisa podem comprar as ações da Tenda para garantir a cisão das empresas. A separação começou a ser preparada em 2014.

Vai sair

Ao ancorar a compra das ações, os acionistas da Gafisa garantem que o processo será efetivado. “Como acionista, você dorme com ações da Gafisa e acorda com ações da Gafisa e da Tenda”, disse uma fonte. Além disso, a cisão potencializa o valor de mercado do grupo, já que as duas empresas valem mais separadamente.

Venda posterior

De quebra, os acionistas ainda conseguiriam levantar caixa com a venda de ao menos uma parte das ações no mercado. A Gafisa é tradicional no mercado imobiliário de média e alta renda, onde as vendas estão em baixa. Já a Tenda é forte no segmento popular, que tem resistido à crise. (Com Circe Bonatelli)

