IPO do Carrefour pode chegar a US$ 1,250 bi e deve ocorrer no fim do ano

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da operação brasileira do Carrefour será de até US$ 1,25 bilhão. A expectativa é de que a transação fique para a última janela do ano. A companhia prefere aguardar os resultados da melhora da economia e precificar sua oferta com números melhores. A ideia seria apresentar aos potenciais investidores dados já olhando para 2018, quando se espera que a economia brasileira comece a sair do buraco. Antes disso, a Assembleia Geral de Acionistas, em junho, deve confirmar uma segunda cadeira no Conselho de Administração para o brasileiro Abilio Diniz, terceiro maior acionista do grupo. Até lá, um nome para a sucessão de Georges Plassat no comando executivo global deve ser confirmado. O Carrefour não comentou.

Pode ser bom

Uma oferta ao final do ano ainda teria a conveniência de ocorrer depois que o Carrefour já tiver consolidado algumas mudanças previstas para acontecer no grupo na França. A Assembleia Geral de Acionistas, em junho, deve confirmar uma segunda cadeira no Conselho de Administração para o brasileiro Abilio Diniz, terceiro maior acionista do grupo. Pode ser ainda que se confirme até lá um nome para a sucessão de Georges Plassat no comando executivo global.

