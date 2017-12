IPOs de 2017 remetem a tempos áureos de ofertas no Brasil

Foto: B3/ Rafa Von Zuben

As estreantes na Bolsa brasileira em 2017 estão lembrando os tempos áureos das aberturas de capital, há dez anos, quando centenas de empresas listaram seus papéis no boom de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). Na comemoração do IPO do Carrefour, o salão lotado estava decorado com “lojas” das marcas da varejista, como Atacadão, e carrinhos de compras. Na oferta da Azul, em abril, o espaço Raymundo Magliano Filho também ganhou nova roupagem. A festa de quinta-feira, 20, reuniu funcionários, executivos da varejista e da Península, gestora que reúne os investimentos da família de Abilio Diniz, além do próprio empresário.

