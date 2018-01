As expectativas estão elevadas para aberturas de capital em 2017. Contas feitas por bancos indicam a possibilidade de que os IPOs movimentem mais de US$ 10 bilhões no ano que vem. Mas muitas dúvidas permanecem, especialmente sobre a retomada da economia. Na sexta-feira, 28, ao menos, a secura de IPOs foi quebrada com a estreia da empresa de diagnósticos Alliar na Bolsa.

