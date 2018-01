IRB Brasil Re deve superar projeções de desempenho neste ano

O ressegurador IRB Brasil Re, que está em seu terceiro mês como uma empresa de capital aberto, caminha para superar as projeções (guidances) de desempenho que acabou de divulgar ao mercado para este ano. A companhia espera que seu faturamento (prêmios de resseguro) cresça de 12% a 15% em relação a 2016. No primeiro semestre, o desempenho do ressegurador já ficou no piso do guidance.

Para cima

A segunda metade do ano é, historicamente, mais ativa para o mercado de seguros e resseguros. Resta saber se a divulgação dos resultados do terceiro trimestre virá acompanhada de revisões para cima nos guidances do IRB. Na bolsa, a companhia, que chegou valendo R$ 8,5 bilhões, já encosta na marca dos R$ 10 bilhões. Não é à toa que a gigante Berkshire Hathaway, do megainvestidor norte-americano Warren Buffett, aproxima-se cada vez mais do ressegurador. Procurado, o IRB Brasil Re não comentou.

