IRB Brasil Re já tem demanda para IPO, enquanto Omega tem 70%

O ressegurador IRB Brasil Re já tem demanda para emplacar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla de inglês), considerando o piso da faixa indicativa de preço, estabelecido entre R$ 27,24 e R$ 33,65. A demanda pode crescer, visto que a precificação da oferta será na quinta-feira, 27. Procurado, o IRB não comentou.

Caminhando

A oferta da Omega Geração, que atua no mercado de energia eólica, tem demanda para 70% do total, até aqui, também levando em conta o piso do indicativo de preço, de R$ 17 a R$ 22. A Tarpon, controladora da companhia, ingressará com uma fatia de 5% a 10% da oferta. A gestora teria informado aos investidores que faria esse movimento para demonstrar confiança na companhia. Procuradas, Omega e Tarpon não comentaram.

