IRB Brasil Re procura investidor para comprar operação em Londres

O IRB Brasil Re está em busca de interessados para um investimento que possui em Londres, na IRB London Branch. O movimento é similar ao anunciado na segunda-feira, 9, no qual o ressegurador brasileiro se desfez de suas ações na United Americas Insurance Company (UAIC), situada em Nova York, por US$ 5,3 milhões. O valor da operação em Londres, inclusive, seria parecido, ou seja, equivalente ao custo anual de mantê-la. Ambas as resseguradoras não estão mais em operação desde a década de 1980. Foram adquiridas num movimento passado de internacionalização, mas deixaram de operar na sequência. Assim como a empresa afiliada ao Quest Group Holdings Limited, que adquiriu o braço do IRB em Nova York, o eventual interessado na unidade de Londres busca, na prática, somente a licença para atuar naquele mercado, já que a resseguradora não tem mais atividades.

Corte de custos. Para o IRB, o benefício em se desfazer desses investimentos é uma economia milionária em despesas administrativas. Depois da autorização do regulador londrino, que demorou mais para ser concedida que a de Nova York, e uma rodada junto a possíveis interessados, ofertas pelo ativo devem começar a aparecer em maio. Procurado, o IRB não comentou.