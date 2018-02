IRB espera ser avaliado em R$ 9,5 bi em IPO

O IRB Brasil Re espera que seu valor de mercado chegue a R$ 9,5 bilhões na sua nova tentativa de abertura de capital. Os sócios estariam dispostos, no entanto, a tocar a oferta em, no mínimo, R$ 9 bilhões. O martelo deve ser batido em breve. No piso do valor esperado, a oferta principal renderia R$ 1,8 bilhão, considerando a venda de cerca de 20% dos papéis, fora os lotes adicionais. O ponto crucial é o consenso de preço entre os sócios, motivo que no passado já fez o ressegurador recuar na tentativa de abrir capital. Pesam o cenário político conturbado, que pode comprometer a janela de oportunidade esperada antes das férias do Hemisfério Norte e o momento delicado para o mercado de seguros e resseguros com o recuo das taxas de juros. Procurado, o IRB não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter