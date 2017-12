IRB Brasil Re tenta convencer Berkshire, de Warren Buffett, a ancorar IPO

O IRB Brasil Re está em conversas com a Berkshire Hathaway, do megainvestidor norte-americano Warren Buffett, em torno de um acordo societário. O foco do ressegurador é convencer o concorrente a ancorar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Um novo encontro deve ocorrer nesta semana, durante o roadshow nos Estados Unidos, que começa nesta quarta-feira, 12. Outros potenciais investidores estratégicos também foram contatados pelo IRB, mas alguns não demonstraram apetite suficiente.

Grife

Na prática, um investidor âncora que compre fatia relevante de ações no IPO se torna sócio de peso da companhia. Um âncora poderia ser um passaporte para o ressegurador emplacar sua nova tentativa de abertura de capital, que sofre pressão de preço no mercado. Isso porque o cheque de uma casa de grife pode ajudar na hora da precificação do papel no IPO. A Berkshire já está no Brasil desde 2008. Procurado, o IRB não comentou. A Berkshire Hathaway não respondeu até o fechamento desta nota.

