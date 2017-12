Irmãos Batista devem fatiar JBS para efetuar venda

Os irmãos Batista podem não ter escolha a não ser fatiar a JBS para conseguirem ter liquidez. A percepção é de que essa pode ser a única saída para atrair compradores, que olham com receio para todos os ativos da J&F, por estarem no escuro sobre possíveis contingências. Esse processo de venda deve ir muito além do programa de desinvestimento já anunciado e alcançar, assim, as marcas famosas do portfólio. Hoje, a venda dos ativos está bloqueada, mas a expectativa é de que seja liberada. Nesta semana, no entanto, o Supremo Tribunal federal (STF) não permitiu que a JBS vendesse seus ativos no Mercosul para a Minerva, o que criou mais incertezas em torno do futuro do grupo. Procurada, a JBS nega que a empresa será fatiada para ser vendida e complementa que “não há qualquer novidade em relação ao plano de desinvestimento anunciado pela companhia em 20 de junho passado”.

