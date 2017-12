Israelense Ituran volta a disputar segmento de motos no Brasil

A israelense Ituran voltará a atuar no ramo de rastreamento e seguro de motos no Brasil, mercado em que a brasileira Suhai Seguradora tem nadado de braçada. Algumas seguradoras, como a Porto Seguro, atuam no segmento, mas com cautela diante do elevado risco de roubo e furto.

Divisão de risco

O retorno da Ituran foi possível após parceria com a empresa australiana de seguros QBE. Na mira, estão ao menos dez mil contratos somente em São Paulo e arredores, em 2017.

