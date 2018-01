O Grupo Petrópolis avança no patrocínio do carnaval de sambódromo, enquanto a estratégia da rival e líder de mercado Ambev tem sido dar foco ao carnaval de rua. Por meio da marca de cerveja Itaipava, vai desembolsar R$ 8 milhões na folia Paulista. Além de ser a cerveja oficial do Sambódromo do Anhembi, patrocinando os camarotes Confraria e SP Samba e Carnaval, também marcará presença no Oba Festival, em Votuporanga.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.