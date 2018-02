Itaú BBA e Bradesco BBI lideram ranking da Anbima

Coluna do Broadcast

O Itaú BBA liderou, seguido pelo Bradesco BBI, o ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) em operações de renda fixa e em renda variável em 2017. Os volumes totais de originação e de distribuição do Itaú BBA foram de R$ 35 bilhões e de R$ 24,9 bilhões, respectivamente. E o Bradesco BBI registrou R$ 31,7 bilhões e R$ 18,7 bilhões, na mesma ordem. Em renda fixa, o terceiro lugar ficou com o Santander e, em renda variável, com o JPMorgan.

