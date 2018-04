O volume de emissão de ações neste ano no Brasil deverá chegar em até R$ 35 bilhões, com até 25 operações, calcula o diretor do banco de investimento do Itaú BBA, Roderick Greenlees. Até aqui, já foram 14 operações, que movimentaram cerca de R$ 24 bilhões. O resultado garante o melhor exercício para esse mercado em sete anos.

