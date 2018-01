Itaú escolhe brasileiro para comandar o CorpBanca Colômbia

O brasileiro Álvaro Pimentel é o novo CEO do CorpBanca Colômbia. Indicado pelo Itaú Unibanco, ele substitui, a partir de janeiro de 2017, o chileno Jaime Munita Valdivieso, que comandou a instituição por quase cinco anos.

Expectativas

Pimentel se reportará a Milton Maluhy, CEO do Itaú Corpbanca, instituição resultante da fusão do Itaú Chile com o CorpBanca. O Itaú espera maior contribuição do banco, incorporado no segundo trimestre, a partir de 2018, mas resultados melhores já no próximo ano.

