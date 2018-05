Itaú fecha com OLX e volta a demonstrar apetite no crédito a veículos

O Itaú Unibanco, que encolheu a sua carteira de crédito a veículos por 21 trimestres consecutivos, começa a demonstrar mais apetite pelo segmento, do qual já foi líder no passado. Nesse sentido, o banco fechou uma parceria com o site de compra e venda OLX. O foco é viabilizar para os clientes da plataforma que estão a procura de um carro uma solução digital em financiamento.

Minguou

Atualmente, o Itaú, que divulgou ontem, dia 1º, seus resultados do primeiro trimestre, conta com uma carteira de cerca de R$ 14 bilhões de empréstimos para a compra de veículos na pessoa física. O saldo é, porém, mais de quatro vezes menor que o visto entre os anos de 2010 e 2011. Na época da ‘farra do crédito’ neste segmento, com linhas sem entrada e parcelamento extenso, podendo chegar a 90 prestações, a carteira de crédito a veículos do Itaú chegou a ultrapassar a casa dos R$ 60 bilhões.

Siga a @colunadobroad no Twitter