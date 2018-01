Itaú insiste em mudar cobrança de juros no cartão de crédito

O Itaú Unibanco não desistiu da tentativa de mudar o formato de cobrança de juros no cartão de crédito no Brasil. Levantamento feito pelo banco mostra que 75% das pessoas que entraram no rotativo, por atraso ou não pagamento da fatura, tiveram custo menor com o cartão 2.0, cujos juros são mais baixos. A cobrança, no entanto, é retroativa à data da compra do produto, como no modelo internacional. O banco já emitiu 6,3 milhões de cartões em quatro anos do seu lançamento. Mas as demais instituições seguem resistentes à mudança na forma de cobrar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.