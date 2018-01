Itaú lança primeiro cartão Credicard desde que comprou a marca, em 2013

Passados quase quatro anos desde que desembolsou cerca de R$ 2,8 bilhões pela Credicard, o Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira, 21, o primeiro cartão da marca. Com isenção total de anuidade, o produto também é uma tentativa do banco para combater a legião “Nubank”, que tem tirado clientes das grandes instituições com o discurso de menor tarifa. O cartão do Itaú permite aos usuários a gestão de gastos de forma automática por meio de um aplicativo de celular, mas, diferentemente do concorrente, não cobrará pelo programa de benefícios, que inclui descontos em lojas online.

