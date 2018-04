Itaú prepara abertura de plataforma de seguros como fez em investimentos

São Paulo, 13/04/2018 – O Itaú Unibanco está replicando, em silêncio, o mesmo movimento que fez na sua plataforma de investimentos – sob o nome de 360 e que oferece produtos de outras casas – em sua operação de seguros. Parcerias já foram fechadas com as seguradoras americanas Prudential e Chubb Seguros (antiga Ace e que comprou a carteira de seguros de grandes riscos do banco). Outros contratos estão sendo negociados em paralelo e devem ampliar o número de players envolvidos.