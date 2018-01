Apesar da disputa dos gigantes pelo varejo de alta renda, o segmento de private bank do Itaú Unibanco teve recorde de captação, encerrando o ano com R$ 350 bilhões, 15% superior ao observado no fim de 2016. No próximo ano, a concorrência não dá sinais de arrefecimento. Pelo contrário. O Santander Brasil, por exemplo, levou o vice-presidente do Banco do Brasil, Alberto Monteiro, para reforçar a área.

