Itaú será minoritário na XP, mas com direito de compra futura

O Itaú Unibanco será minoritário na XP Investimentos, mas terá a opção de compra total da corretora ao longo do tempo. O banco e os sócios da XP, que incluem os fundos General Atlantic e Dynamo, estão fechando neste momento os últimos detalhes da transação, segundo três fontes próximas. Esse modelo de compra já foi utilizado na aquisição da joint venture com o mineiro BMG, na qual o banco comprou a fatia do seu sócio no ano passado. Já o IPO da XP, que acaba de ser protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ainda não foi cancelado, mas as chances são altas.

