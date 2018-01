Itaú testa dress code descolado e libera bermuda no centro de tecnologia

Motivados pela adoção de bermuda na vestimenta dos colaboradores da IBM, os funcionários do Itaú Unibanco foram atrás e conseguiram o mesmo direito. O teste de um dress code mais descolado foi adotado na semana passada. A bermuda está liberada todos os dias, mas apenas para os colaboradores que atuam no Centro de Tecnologia do Itaú, que fica na Avenida do Estado, próximo à região central de São Paulo. Mesmo com baixas temperaturas na semana passada, alguns já testaram ir de bermuda só para usufruir do direito adquirido. A liberação da bermuda já é algo disseminado em empresas de tecnologia, como na TOTVS, que autorizou a vestimentas há alguns anos.

