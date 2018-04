Mesmo após a aquisição da XP Investimentos, o Itaú Unibanco seguiu com a estratégia de anexar fundos de terceiros em sua plataforma no segmento Personnalité, voltada para clientes de alta renda. Acabam de chegar à prateleira da instituição mais sete fundos de casas independentes, para somar 20 no total. O banco abriu sua plataforma para fundos de terceiros no início deste ano.

Siga a @colunadobroad no Twitter