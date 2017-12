Itaú Unibanco faz mudanças na Rede, cartões e RI

O Itaú Unibanco fez mudanças em algumas de suas diretorias, as primeiras na gestão de Candido Bracher. Uma delas foi na Rede, credenciadora do banco, cuja presidência passa a ser ocupada por Marcos Magalhães, de cartões, no lugar de Fernando Chacon. Já o executivo ficará focado na área de Marketing, da qual já era responsável, e Relações Institucionais, respondendo à Claudia Politanski. Magalhães será substituído por Marcelo Kopel, até então diretor da Área de Relações com Investidores e que também irá acumular a área de veículos. Para o seu lugar, foi iniciado um processo de sucessão. As alterações, dizem, são normais e vão em linha com uma estratégia de oxigenação do banco.

