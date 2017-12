Itaú Unibanco faz oferta para adquirir XP Investimentos às vésperas do IPO

O Itaú Unibanco fez uma oferta para adquirir a XP Investimentos. O banco começou a se movimentar às vésperas de a corretora pedir registro para a realização de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O interesse, porém, vem desde o ano passado, quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre a abertura de capital do “shopping de investimento”, principal concorrente dos bancos na área de corretagem.

Circuito

Uma oferta pelo Itaú teria sido feita na semana passada, mas não agradou a XP. Então, as negociações foram retomadas e Roberto Setubal, que atualmente preside o Conselho de Administração do banco ao lado de Pedro Moreira Salles, entrou no circuito. Os sócios da XP, no entanto, rejeitam a venda do controle.

Quanto vale?

No IPO, a avaliação da XP estava sendo projetada entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões. O Itaú fechou março com mais de R$ 60 bilhões em excesso de capital. O interesse da XP, até aqui, segue na abertura de capital. Os roadshows iniciais para sondagens com investidores começam nesta quinta-feira. Logo, o Itaú não tem muito tempo se quiser mesmo ficar com o ativo ou parte dele.

Apetite

O Itaú não é o primeiro a correr atrás da XP. A corretora, que surfou praticamente sozinha no mercado de investimentos, já atraiu interessados como o fundo de private equity Temasek. O movimento do Itaú é facilmente explicado: em uma tacada só, fica com o ativo e elimina um concorrente que há tempos vem incomodando. Procurados, XP e Itaú não comentaram.

