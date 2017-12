Itaú Unibanco inicia piloto para consignado no celular

O Itaú Unibanco começou um projeto piloto para disponibilizar a contratação de crédito consignado (com desconto em folha de pagamento) nos canais mobile do banco, como celulares e tablets. Um grupo de clientes participa dos testes. O Banco do Brasil oferta consignado no canal mobile desde 2013. Já foram contratados R$ 1,7 bilhão desde então. Na semana que vem, o banco passa a permitir, inclusive, a contratação de consórcios.

Pole position

O investimento dos bancos no canal mobile não é à toa. As transações feitas em celulares e tablets quase dobraram no ano passado, superando, pela primeira vez, o internet banking, até então a plataforma mais usada pelos bancarizados, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

