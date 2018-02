Depois de abrir a sua plataforma de investimentos e adquirir parte da corretora XP, o Itaú Unibanco dá uma nova tacada para aperfeiçoar o segmento no banco. Está oferecendo R$ 40 mil e uma viagem para o Vale do Silício para experts do mundo da tecnologia. Em troca, o grupo terá de desenvolver uma nova solução digital de investimento. Os finalistas terão de passar pelo crivo de executivos do Itaú e convidados.

