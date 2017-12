Itaú Unibanco repete com XP atuação dupla que teve com a Recovery

O Itaú Unibanco repetiu com a XP Investimentos atuação dupla que teve quando comprou a Recovery, empresa que gere créditos inadimplentes, das mãos do BTG Pactual. Antes, por meio do Itaú BBA, estava como assessor do fundo americano Lone Star, franco favorito a levar o ativo. Depois, o grupo acabou levando a Recovery. Agora, enquanto o BBA coordena, ao lado de outros bancos, a operação que pode levar a primeira corretora de valores à bolsa, a área que toca os M&As proprietários do banco negocia uma fatia na XP. O Itaú esclarece que as estruturas são completamente apartadas.

