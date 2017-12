Itaú Unibanco terá agência digital no Uruguai

O Itaú Unibanco começa a implantar o modelo de agências digitais também em sua operação internacional. O primeiro destino escolhido é o Uruguai. Na mira, estão cerca de 5.000 clientes que passarão a ser atendidos pelo novo modelo. Atualmente, o Itaú conta com 25 agências físicas e postos de atendimento no Uruguai.

Remotos. Cerca de 80% das transações bancárias do banco já são feitas por internet ou mobile banking. Criadas em 2014, as agências digitais do Itaú atendem mais de dois milhões de clientes no Brasil. Ao final de setembro, essa “rede” somava 156 unidades. Enquanto para o cliente, o modelo permite atendimento em horário estendido, para os bancos as agências digitais trazem mais eficiência e redução de custos.

