Japonesa Sompo Seguros foca em empresas de alto risco

A japonesa Sompo Seguros está de olho em uma fatia do mercado corporativo que não desperta o interesse das seguradoras: as empresas de alto risco. Classificadas como riscos especiais, integram segmentos como os de colchões, móveis e artigos de madeiras, produtos químicos, papel, tintas e tecelagens. Embora desprezadas por conta do risco elevado, esses segmentos entregam faturamento anual na casa dos bilhões de reais. Com essa estratégia adicional, a seguradora fecha 2016 persistindo em sua meta de crescimento de 15% ao ano até 2020.

