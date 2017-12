Japonesa Sompo Seguros reforça presença no setor de transportes

A despeito do aumento de roubos e cargas no Brasil, a japonesa Sompo Seguros ampliou sua presença no segmento de transportes. Enquanto o setor seguros de transportes cresceu pouco mais de 5%, a companhia deu um salto de mais de 70% entre janeiro e outubro de 2016 ante o mesmo período de 2015, com cerca de R$ 200 milhões em prêmios.

Arriscado

Para contornar a periculosidade do setor, a seguradora desenvolveu metodologia de trabalho que permite aceitar os riscos. Até outubro, o volume de indenizações pagas na área foi a R$ 1,3 bilhão, mais da metade do total de prêmios, de R$ 2,1 bilhões.

Siga a @colunadobroad no Twitter