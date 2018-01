JBS paga mais caro, mas consegue renovar garantia judicial de R$ 600 mi

A JBS conseguiu renovar uma apólice de seguro garantia judicial, que protege a empresa de ações na Justiça, de cerca de R$ 600 milhões. O vencimento do contrato ocorreria em dezembro. No entanto, teve de pagar mais caro pela renovação, uma vez que seu risco aumentou após as delações de seus principais executivos no âmbito da Lava Jato, instaurando uma crise dentro da companhia.

A apólice está com um pool de seguradoras: a mineira Pottencial, Chubb, Fator, Swiss Re e Fairfax. O novo contrato tem duração de, ao menos, dois anos. Procurada, a JBS e as seguradoras mencionadas não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter