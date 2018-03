JBS se prepara para ampliar área de RI nos EUA

A JBS estrutura a ampliação de seu departamento de relações com investidores nos Estados Unidos, segundo uma fonte. Trata-se de uma preparação para quando a oferta pública inicial de ações na Bolsa de Nova York (Nyse) da JBS Foods International (JBSFI) for aprovada pela Securities and Exchange Comission (SEC). A companhia deve agregar ao seu quadro ao menos um executivo com vasta experiência no mercado de capitais norte-americano para trabalhar com a equipe do diretor de Relações com Investidores da JBS, Jerry O’Callaghan, que está no grupo desde 1996. (Camila Turtelli)

