J&F prepara acordo de compra e venda da Eldorado para esta semana

A J&F, holding dos irmãos Batista, espera fechar ainda nesta semana o acordo de compra e venda da Eldorado com a canadense Paper Excellence (PE), empresa da mesma família que controla a indonésia Asia Pulp & Paper (APP). O desenho da transação inclui o pagamento de cerca de 30% da empresa terminado o processo de due diligence, que começou dia 26 e deve levar até 30 dias. Depois disso, em até 12 meses, a PE deve fazer o pagamento do restante. A operação, porém, deve ser concluída rapidamente. O prazo é apenas para que a parte compradora feche o financiamento com bancos, possivelmente, chineses.

Mudança

A transação vinha sendo encabeçada pela APP, mas o comprador decidiu trocar a empresa que faria a aquisição por conta de “questões estratégicas e financeiras”. Nesta quinta-feira, 31, inclusive, executivos da APP estiveram na sede da J&F, em São Paulo. A dona da Eldorado disponibilizou ao potencial comprador a diligência que foi feita no âmbito da negociação com a Arauco para agilizar o processo.

Preparando terreno

Os fundos sócios da Eldorado, Petros e Funcef, ainda não participaram das conversas. Eles serão incluídos nas negociações antes do fim da diligência. Os fundos têm direito à ferramenta de tag along, ou seja, poderão vender suas participações junto com a J&F. Procurados, a EP não foi encontrada para comentar o assunto e a J&F não se manifestou.

