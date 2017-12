J&F procura bancos credores para reuniões individuais

O Grupo J&F, controlado pelos irmãos Batista, começou a bater na porta dos bancos credores para agendar reuniões individuais para tratar da situação do grupo, agravada desde as delações de executivos da JBS. Alguns encontros já aconteceram ao longo dos últimos dias e outras reuniões estão agendadas para a essa semana. A peregrinação já teria ocorrido com algumas instituições privadas e com o Banco do Brasil. Com o Itaú Unibanco, tal encontro ainda não aconteceu. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, admitiu que a reunião com o banco público está na agenda da semana que vem. As duas instituições públicas são os maiores credores do grupo uma vez que têm mais exposição ao setor dó agronegócio.

Em dia

Apesar das preocupações em torno da liquidez e do futuro da companhia, as operações do grupo J&F junto aos grandes bancos estariam adimplentes. A Caixa, por precaução, decidiu elevar as provisões para devedores duvidosos, as chamadas PDDs, para o risco J&F. Tem gente que achou exagero. Procurada, a empresa não comentou.

