J&F teria contratado Bradesco para desinvestimento da Alpargatas

A J&F, que até agora tem preferido deixar os bancos de investimento de fora das negociações de venda de seus ativos, teria contratado o Bradesco para intermediar as conversas em torno do seu desinvestimento na Alpargatas. As discussões com os grupos interessados em levar o controle da dona da marca Havaianas estariam adiantadas. O nome mais comentado é o do fundo Cambuhy, que tem entre seus sócios a família Moreira Salles. A oportunidade é vista como excelente por profissionais do mercado.

