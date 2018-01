JGP vê emissão de renda fixa local somar R$ 55 bi em 2017

Coluna do Broadcast

A gestora JGP estima que a emissão de renda fixa local, considerando apenas o volume efetivamente distribuído ao mercado, some até R$ 55 bilhões em 2017. No ano até agosto já foram emitidas R$ 46 bilhões, de acordo com o ranking de distribuição da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

De olho. Atenta a esse mercado, que deve ser ampliado com a queda de juros, a JGP acaba de firmar uma parceria com a Órama, para o lançamento do fundo JGP Select. A expectativa é que o produto alcance cerca de R$ 400 milhões sob gestão até o final de 2018. Atualmente, tem R$ 165 milhões.

