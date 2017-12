João Rabello deixa presidência do Tribanco e vai para o conselho

Após oito anos ocupando o cargo de diretor-presidente do Banco Triângulo (Tribanco), do Grupo Martins, João Rabello deixa o posto. Ele assumirá a vice-presidência da holding que controla a instituição financeira e também ocupará uma cadeira no Conselho de Administração do banco. Em seu lugar no comando do Tribanco, ficará Edson Nassar, ex-Sicredi. Seu desafio será complementar o portfólio de produtos da instituição, cuja aposta está no ambiente digital.

