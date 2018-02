José Carlos Cardoso reassumirá presidência do IRB Brasil Re

O vice-presidente do IRB Brasil Re, José Carlos Cardoso, reassumirá o comando do ressegurador, no lugar de Tarcísio Godoy, que após um ano na presidência não foi reconduzido ao cargo. Cardoso chegou a comandar o ressegurador por quase um ano, mas foi tirado do cargo para que Tarcísio, vindo da Secretaria Executiva da Fazenda, assumisse o posto. Agora, o executivo, no ressegurador desde agosto de 2014, volta à presidência do IRB.

IPO

Na troca, pesou o conceito que seu nome tem no mercado. Até mesmo porque, ele passa a ser o responsável pela abertura de capital do IRB Brasil Re, prevista para ocorrer, caso abra uma janela de oportunidade, antes das férias do Hemisfério Norte. Cardoso tem passagens pela Scor Brasil, Munich Re, Odebrecht Corretora, Aon e Unibanco. É a terceira troca de presidente do IRB em menos de dois anos. É a terceira troca de presidente do IRB em menos de dois anos. Godoy deixou o ressegurador na última sexta-feira (09).

