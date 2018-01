Coluna do Broadcast

Recém-chegado do Bank of America Merrill Lynch (BofA), José Ribeiro de Andrade, conhecido como Juca, assumiu na semana passada o cargo de diretor executivo de Produtos na BM&FBovespa. O posto estava vago desde a saída de Eduardo Guardia, em junho, quando ingressou na Fazenda como o braço direito de Henrique Meirelles. No BofA desde 2008, Andrade ocupava a posição de diretor de renda fixa e câmbio.